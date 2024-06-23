"الأهلي أولًا" .. فرمان جيسوس يحدد موقف الراحلين عن الهلال في الصيف!

ماذا قال جورج جيسوس حول مصير الراحلين عن الهلال؟

أصدر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، قراره بشأن قائمة الراحلين عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية، في ظل اتجاه النادي نحو تدعيم صفوفه بالصفقات، وقرار اتحاد الكرة بتقليص قوائم الأندية.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تقليص عدد قوائم أندية دوري روشن، إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30، فضلًا عن السماح بتسجيل 10 محترفين أجانب في قائمة كل نادٍ؛ بشرط قيد لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما بعد.

وذكر "الميدان الرياضي" أن جيسوس طالب إدارة الهلال، بعدم السماح برحيل أي لاعب في الميركاتو الصيفي، قبل انتهاء مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر، في منتصف أغسطس المُقبل، وذلك بعد تأكد غياب الثنائي البرازيلي نيمار ومالكوم، فضلًا عن إيقاف المدافعين علي البليهي وخاليدو كوليالي، لتلقي بطاقة حمراء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وارتبط اسم أكثر من لاعب، بالرحيل المُحتمل عن صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي، بين متعب المفرج الذي توصل لاتفاق مع نادي التعاون، وعبد الإله المالكي الذي طالب النادي بالسماح له بالرحيل على سبيل الإعارة، بعد تلقي عروض محلية، فضلًا عن البرازيلي ميشايل ديلجادو، الذي فضّل الهلال تأجيل الموافقة على رحيله، رغم وجود عروض برازيلية.

أما عن الصفقات الجديدة، فإن أبرز اللاعبين المطلوب انتقالهم إلى الهلال، هو الجناح البرتغالي رافائيل لياو، المحترف في صفوف ميلان الإيطالي، والذي يشارك برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويستعد الهلال للموسم الرياضي الجديد، والذي يشهد مشاركة الزعيم في مسابقات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلًا عن كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو من العام المُقبل.