الأهلي يحسم موقف ألكسندر وفرانك كيسييه من مواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

المواجهة القارية الأولى في موسم الفريق السعودي

يستعد الأهلي لافتتاح موسمه في دوري أبطال آسيا النخبة بمواجهة بيرسبوليس الإيراني على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وقد حسم جهازه الطبي موقف الثنائي فرانك كيسييه وألكسندر من اللقاء.

لاعب الوسط البرازيلي، المنضم للأهلي هذا الصيف، كان قد غاب عن مواجهة النصر الأخيرة في دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، فيما عانى النجم الإيفواري من شد في عضلة الساق خلال اللقاء.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن ألكسندر خاض التدريبات بشكل اعتيادي يوم أمس الأحد وأظهر جاهزية تامة لخوض المباراة، لكن يبقى قرار وضعه في التشكيل الأساسي أو على دكة البدلاء بيد المدرب ماتياس يايسله، فيما لا تحوم أي شكوك حول تواجد كيسييه في الملعب.

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الأهلي سيخوض 8 مباريات في مجموعة غرب آسيا التي تضم 12 فريقًا ضمن النظام الجديد لدوري أبطال آسيا النخبة، 4 منها عل ملعبه و4 خارجه، ويهدف لافتتاح مشواره بانتصار يُساعده على التأهل للمرحلة القادمة.

يُشار إلى أن الفريق الجداوي خسر النقاط الثلاثة أمام النصر واكتفى بنقطة واحدة بعدما خطف سلطان الغنام هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عادل به هدف كيسييه.