"اللاعب حدد شرطه للموافقة!" .. كواليس مفاوضات الأهلي مع أكرم عفيف

أحد أفضل اللاعبين في آسيا منذ سنوات..

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع جناح السد القطري أكرم عفيف، الحاصل على جائزة "أفضل لاعب في آسيا"؛ من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع جناح أجنبي في الميركاتو الشتوي الحالي؛ خاصة مع النقص العددي الكبير في هذا المركز، بعد إعارة آلان سانت ماكسيمين إلى فنربخشه في صيف عام 2024، ولمدة موسم رياضي واحد.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز القرني، أن اختيار الإدارة الأهلاوية وقع على عفيف؛ ليكون هو صفقة اللاعب الأجنبي في "الجناح الأيسر"، بعد مطالبات يايسله بتدعيم هذا المركز.

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القرني كشف في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، عن أن الأهلي عرض عقدًا لمدة 6 أشهر فقط على الجناح القطري؛ بهدف المشاركة معه في بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة"، والتي حجز فيها الراقي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي رسميًا.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن أكرم عفيف رفض هذا العرض؛ حيث اشترط عقدًا لمدة 3 مواسم، من أجل الموافقة على الانضمام إلى الأهلي؛ أو أن يجدد أولًا مع فريقه السد لسنواتٍ طويلة، ومن ثم يذهب إلى الراقي "معارًا".

وأشار عبدالعزيز القرني إلى أن الكرة الآن في ملعب مسؤولي النادي الأهلي، الذين وعدوا كثيرًا بتدعيم الفريق الأول، وتلبية مطالب المدير الفني الألماني الشاب؛ دون أي تنفيذ على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن عفيف البالغ من العمر 28 سنة، سجل 11 هدفًا وصنع مثلهم، خلال 19 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.