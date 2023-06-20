إلى الأهلي؟ .. آرسنال يوافق على انتقال نجمه لدوري روشن السعودي

نجم عالمي جديد يحصل على الموافقة للانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

منح نادي آرسنال الإنجليزي، "الضوء الأخضر" إلى أحد نجومه؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، وتوقيع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع الاتحاد.

ووفقًا لصحيفة "90min"، وافق آرسنال على الاستغناء عن متوسط ميدانه الغاني توماس بارتي؛ بعد تلقيه عروضًا مغرية من السعودية.

وكشفت الصحيفة، عن أن العملاق الإنجليزي، يرغب في الحصول على مبلغ 45 مليون جنيه استرليني، من بيع بارتي؛ لتعويض المبلغ الذي دفعه عند شرائه في صيف 2020، من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت إلى أن قرار آرسنال، بالتخلي عن النجم الغاني البالغ من العمر 30 سنة؛ يأتي لرغبة الجهاز الفني، في تشكيل فريق صغير في السن، خلال الفترة القادمة.

ومع توصل الهلال إلى اتفاق مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، واقتراب النصر من التعاقد مع مواطنه ويليام كارفاليو، بالإضافة إلى وضع الاتحاد، الرتوش الأخيرة في صفقة الفرنسي نجولو كانتي، يبدو أن الأهلي هو الوحيد الذي لم يضم لاعبًا عالميًا في هذا المركز - حتى الآن -؛ ما قد يعني إمكانية ضمه لتوماس بارتي.