"أنا لمعلوماتك المغلوطة عن الأهلي لصالح الهلال بالمرصاد" .. جمهور الراقي يكيل المديح لعبدالله فلاته بعد موقفه في برنامج "أكشن مع وليد"

نقاش ساخن في حلقة الأمس من "أكشن مع وليد" بسبب سلسلة "اللا هزيمة" للأهلي والهلال..

"رغم أنه اتحادي إلا أنه أنصف الأهلي" .. هكذا عبرت جماهير الراقي عن إعجابها بموقف الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته خلال حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" ضد زميله الإعلامي الهلالي عبدالعزيز الزلال.

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الزعيم كان قد تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام الخليج بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، لتتوقف سلسلة "اللا هزيمة" الخاصة به في الدوري عند 46 مباراة.

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وفشل الهلال في الوصول لسلسلة "اللا هزيمة" الخاصة بالأهلي في المسابقة نفسها، والتي وصلت لـ51 مباراة، أغلبها في موسم 2015-2016، الذي حقق خلاله الثلاثية "دوري محلي، كأس السوبر المحلي، وكأس خادم الحرمين الشريفين".

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لكن عبدالعزيز الزلال قلل من سلسلة الأهلي، زاعمًا أنه لم يحقق بطولة الدوري المحلي خلالها، موضحًا أن الهلال بينما لم يصل لنفس سلسلة الراقي إلا أنه حقق أربع بطولات خلال مشوار الـ46 مباراة دون هزيمة.

وهنا كذبه فلاته قائلًا: "المعلومات المغلوطة أنا هنا لها بالمرصاد، الأهلي في موسم اللا هزيمة حقق ثلاث بطولات يا عبدالعزيز .. تسلب الناس ثلاث بطولات يا عبدالعزيز!؛ دوري وكأس وسوبر، صحح معلوماتك، وقدم للمشاهدين معلومات صحيحة رجاءً".

وحاول الزلال الخروج من الموقف المحرج، موضحًا: "أنا قلت الهلال حقق أربع بطولات ودخل موسوعة جينيس بـ34 انتصار، إنما الأهلي حقق بطولات لكن ليس منها بطولات الدوري"، ليؤكد له فلاته أنه حصد الدوري موسم 2015-2016.

هذا الموقف نال إشادات المنتمين للأهلي، كون فلاته اتحادي في الأساس، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "شكرًا أستاذ عبدالله فلاته على إنصاف الأهلي بالرغم من أنه الغريم التقليدي لفريقك وهذه هي أخلاق الفرسان، أخيرًا لا تجادل هذوليك إلا من رحم ربي منهم مع تحيات عاشق للأهلي".

فيما أضاف آخر: "عبدالله فلاته رغم اتحاديته لكن والله إنه إعلامي شريف، قوة الإعلام مع سالم الأحمدي".