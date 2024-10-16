الأهلي يتكتم على تفاصيل الصفقة .. نجل أسطورة منتخب مصر يطرق أبواب الليجا

جوهرة مصرية جديدة في الملاعب الأوروبية

خطف نادي ريال بيتيس الإسباني، أحد الجواهر الشابة بكرة القدم المصرية، بتعاقده رسميًا مع عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب.

وأصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، أعلن موافقته على انتقال عمر سيد (أحد لاعبي فريق مواليد 2006) إلى ريال بيتيس، في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها سواء ماديًا أو مدة العقد.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن الفريق الأحمر سيحصل على العديد من المزايا المالية وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

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عمر سيد، هو الابن الأكبر لسيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي كان أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب مصر المتوج ببطولة الأمم الأفريقية في 3 نسخ متتالية (2006-2008-2010)، كما كانت له تجربة احترافية قصيرة في الدوري التركي.

ويعتبر عمر سيد، الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، أحد المواهب المنتظر تألقها في الكرة المصرية، خصوصًا أن بيتيس يراقبه منذ فترة طويلة وأراد ضمه لكنه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، بعد فترة معايشة قضاها في النادي الإسباني.

وتسببت الإصابة في غياب عمر سيد معوض حتى نهاية الموسم، حيث يخوض حاليًا فترة التأهيل تمهيدًا لعودته، ورغم ذلك تواصل ريال بيتيس مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع الواعد المصري.

وكشفت تقارير صحفية، أن عمر سيد (18 عامًا) انضم إلى بيتيس بعقد لمدة 4 مواسم، حيث سيبدأ مسيرته مع الفريق الرديف من أجل تأهيله، تحسبًا لانضمامه إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب مانويل لويس بيليجريني.