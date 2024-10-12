كشفت تقارير صحفية، عن لقاء مرتقب بين النادي الأهلي المصري ومضيفه الأهلي السعودي في جدة، خلال حدث استثنائي بشهر نوفمبر المقبل.

ووفقًا لموقع "سعودي 365"، فإن الأهلي المصري سيكون هو الفريق الضيف في مهرجان اعتزال اللاعب الدولي خالد مسعد، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق.

وأشار الموقع، إلى أن المباراة من المقرر أن تقام ضمن حفل ضخم لتكريم خالد مسعد، حيث تقام على ملعب الجوهرة المشعة، وتم تحديد موعد مبدئي لها يوم 15 نوفمبر المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف نصار الظاهري، رئيس جمعية رعاية اللاعبين القدامى في جدة عن موافقة النادي الأهلي بشكل رسمي على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في احتفالية اعتزال خالد مسعد نجم أهلي جدة السابق.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية: "سيقام اليوم مؤتمر صحفي كبير، للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالاحتفالية، خاصة وأن هناك لاعبين مصريين تم توجيه الدعوة لهم للمشاركة في هذا الحفل".

ويعتبر خالد مسعد من أهم اللاعبين في تاريخ منتخب السعودية، حيث كان من الجيل الذهبي الذي حصد بطولة كأس آسيا خلال نسختي 1988 و1996، وكأس الخليج 1986، والمشاركة في كأس العالم 1994 و1998، فيما توج مع النادي الأهلي بالعديد من البطولات المحلية.