خط هجومي مرعب للأهلي في الموسم الجديد

يواصل نادي الأهلي السعودي محاولاته المستمرة لإنهاء سوق الانتقالات الصيفي بأقوى صورة ممكنة، عن طريق استهداف الثنائي فيكتور أوسيمين وإيفان توني.

البداية مع الصفقة الأصعب، أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي الذي يبحث عن طريق للخروج نحو تجربة جديدة هذا الصيف، حيث سبق أن اهتم به تشيلسي وباريس سان جيرمان وبعض الفرق الأخرى داخل أوروبا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن الأهلي اتفق بشكل نهائي على ضم أوسيمين، في صفقة تبلغ قيمتها من 75 إلى 80 مليون يورو، بحصول اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 30 مليونًا، مع إضافة شرط جزائي في عقده قيمته 100 مليون يورو، حيث ينتظر الجميع إعطاء المهاجم النيجيري الضوء الأخضر بحسم موقفه النهائي لإجراء الفحص الطبي والتوقيع بشكل رسمي لمدة 4 سنوات.

وأما المهاجم الآخر المحتمل قدومه بفريق المدرب ماتياس يايسله، وهو إيفان توني، فقد قال لويك تانزي الصحفي بـ"ليكيب" الفرنسية، إن برينتفورد وافق على عرض قيمته 42 مليون يورو مقابل بيع المهاجم الإنجليزي للأهلي.

ولكن الأمور مختلفة هنا مع توني، حيث وافق اللاعب بالفعل على الانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعد اهتمام شديد بضمه من آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وسيكون من المثير رؤية ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة قبل إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا، سواء بتعاقد الأهلي مع فيكتور أوسيمين في حالة موافقته على العرض كهدف أول والاكتفاء بهذه الصفقة، أو بالحصول على خدمات النيجيري رفقة توني، وهي الشراكة الهجومية التي ستعطي الأهلي قوة مرعبة في الموسم الجديد.

رومانو عاد وأكد أن الأهلي سيكتفي بلاعب وحيد من الثنائي، بينما قال "ميجيل ديلاني" من "Independent" إن الفريق القادم من جدة مستعدة لضم اللاعبين سوياً، رغم أن ذلك سيعني تخليه عن أحد اللاعبين الأجانب بقائمته الحالية.