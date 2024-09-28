فيديو | "ليست من حلال أبوك" .. وليد الفراج يدافع عن جماهير الأهلي والزمالك من تكسير مقاعد المملكة أرينا

يؤمن أن الأمر طبيعي ويحدث في كل المباريات

خرج الإعلامي السعودي وليد الفراج، من أجل الدفاع عن جماهير الأهلي والزمالك، بعد واقعة تكسير بعض المقاعد خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي.

الزمالك نجح في الفوز على الأهلي بنتيجة 4/3 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس، الجمعة، على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وخلال ظهوره في برنامج "أكشن مع وليد" تعرض مقدم البرنامج لسؤال من أحد المشجعين، عن قيام بعض الجماهير المصرية بتكسير مقاعد ملعب المباراة، وهو الأمر الذي سبق أن تكرر في ملعب الجوهرة والأول بارك والمحالة في مناسبات أخرى على حد قوله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد عليه وليد الفراج قائلًا:"هذا عادة ما يحدث في أي مباراة وهذه طبيعة التشجيع، يكون في الحسبان تعديل 50 أو 60 كرسي بعد كل لقاء".

وأضاف:"لا تسمحوا لأحد أن يقوم بتحريضكم، الجمهور المصري جميل وهم ضيوف عندنا وخضنا مباراة رائعة، لذلك لا أريد أن يقوم أي شخص بنشر صورة لـ5 أو 6 مقاعد مكسورة وكأنها من حلال أبوه، لا هذه ليست من حلال أبوك".

وفي نهاية حديثه أشاد الفراج بالتنظيم المميز لمباراة كأس السوبر، مشيرًا إلى أن أي تلف في المقاعد أمر طبيعي في كرة القدم ولا يجب تضخيم الأمر ومنحه أكبر من حجمه الطبيعي.