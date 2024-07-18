متفوقًا على الأهلي .. الاتحاد يتعاقد مع لاعب الهلال و"جماهير الزعيم غاضبة بشدة"

الاتحاد يتحرك بقوة في الميركاتو الصيفي..

حسم نادي الاتحاد السعودي، صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

الاتحاد أعلن في وقتٍ سابق، التعاقد مع النجم الجزائري حسام عوار وحارس المرمى السعودي الشاب حامد الشنقيطي، مع تفعيل بند شراء الثنائي سعد الموسى وأحمد الغامدي، إلى جانب تمديد استعارة متوسط الميدان حامد الغامدي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، توصل الإدارة الاتحادية إلى اتفاق مع نادي الهلال السعودي؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب معاذ فقيهي.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الخميس، عن أن الاتحاد سيقوم بـ"شراء" المدة المتبقية من عقد فقيهي، مع الفريق الهلالي، خلال صيف العام الحالي.

وقبل حسم الاتحاد للصفقة.. حاول عملاق جدة الأهلي، التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب، والذي تألق في الموسم الرياضي الماضي، خلال فترة إعارته من الهلال إلى التعاون السعودي.

ومن ناحيتها.. أعربت جماهير نادي الهلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن "غضبها الكبير" من الاستغناء عن موهبة شابة مثل معاذ فقيهي، مع الإبقاء على الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، على الرغم من مستواه السيئ مع الفريق.

جدير بالذكر أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قرر منح لودي "فرصة جديدة"، في العام الرياضي القادم؛ حيث يرى أن الظروف لم تساعده في الموسم الماضي.