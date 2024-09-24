الأهلي ساعد الاتحاد بشكل غير مباشر! .. "اعتراف مثير" من صالح الشهري بعد مواجهة العين

اللاعب توهج في انتصار الاتحاد على العين..

أعرب صالح الشهري، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، عن سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم، إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الشهري سجل هدفين وساهم في آخر؛ ليقود الاتحاد للفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين (3-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعن ذلك يقول الشهري في تصريحات مع شبكة قنوات "إس إس سي": "بعد مشاهدتنا مباريات أمس.. اتفقنا في الاتحاد على ضرورة دخول مواجهة العين بقوة؛ لحجز بطاقة التأهل، والابتعاد عن مفاجآت الكأس".

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وتلقى النادي الأهلي أمس الإثنين، هزيمة مفاجئة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجندل (1-2)؛ ليودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32.

وعلى جانب آخر.. أرجع صالح الشهري تألقه على المستوى الشخصي، إلى العمل المتواصل، بالإضافة إلى مساعدة زملائه على أرضية الملعب، وتعليمات الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الاتحادي.

وفي نهاية تصريحاته.. وعد المهاجم الدولي جماهير نادي الاتحاد، بتقديم مستويات أفضل في الفترة القادمة، سواء على المستوى الشخصي، أو الجماعي للفريق.

جدير بالذكر أن صالح الشهري انضم إلى الاتحاد، في صيف العام الحالي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي رفض التجديد مع اللاعب، بعد نهاية عقده بشكل رسمي.