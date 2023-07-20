الأهلي استغنى عنه .. الاتحاد يحسم الصفقة الخامسة بـ"مال وتبادل لاعبين"

صفقات نادي الاتحاد الصيفية تتواصل

بات نادي الاتحاد السعودي، على بُعد ساعات قليلة، من حسم الصفقة الخامسة، في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد تعاقد مع 4 صفقات رسمية، في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، ومتوسط الميدان السعودي سلطان الفرحان.

ووفقًا لموقع "سبورت 24"، توصل مسؤولو العميد الاتحادي، إلى اتفاق مع نادي أبها؛ للتعاقد مع الجناح المخضرم صالح العمري، بعد مفاوضات شاقة، شهدت العديد من التعثرات.

وكشف الموقع، عن أن صفقة التعاقد مع العمري، ستكلف نادي الاتحاد، مبلغ 8 ملايين ريال سعودي، إلى جانب التنازل عن اللاعب محمد العوفي، على سبيل الإعارة إلى أبها.

ونجحت الإدارة الاتحادية، في إقناع نظيرتها في أبها، بسداد مبلغ الـ8 ملايين ريال، على دفعتين؛ حيث من المقرر أن يوقع اللاعب على عقود؛ لمدة 3 مواسم قادمة.

وأوضح الموقع، أن صالح العمري، سينضم إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يوم الجمعة أو السبت؛ بعد إنهاء إجراءت التعاقد رسميًا.

العمري البالغ من العمر 29 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي القادسية، قبل الانتقال إلى الأهلي، الذي مثّله في الفترة من 2014 إلى 2018، حيث لم تكن هناك قناعة تامة بإمكانياته.

في المجمل.. لعب صالح العمري، 53 مباراة رسمية مع النادي الأهلي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 آخرين، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى الوحدة ثم الاتفاق، وأخيرًا أبها.