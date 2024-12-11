"لا تشتروا جناح الأهلي الذي يقتل الهجمات!" .. ثورة غضب تركية ضد ماكسيمين بعد سقوط فنربخشه أمام أتلتيك بيلباو

اللاعب يُعاني من تراجع كبير في الأداء..

شارك آلان سانت ماكسيمين، جناح النادي الأهلي "المعار" إلى فنربخشه، في سقوط الأخير (0-2) أمام أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025.

هذه الهزيمة جمدت رصيد فنربخشه عند النقطة الثامنة، في المركز "الخامس عشر" بجدول ترتيب الدوري الأوروبي؛ في الوقت الذي ارتقى فيه أتلتيك بيلباو إلى "الصدارة" مؤقتًا، بـ16 نقطة.

ولم يقدّم ماكسيمين أي شيء في مواجهة بيلباو؛ الأمر الذي أشعل ثورة غضب جماهيرية وإعلامية في تركيا ضده؛ وسط مطالبات لمجلس إدارة فنربخشه، بعدم شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

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وخلال الساعات الماضية.. ترددت أنباء عن رغبة فنربخشه في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي؛ حيث ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم "معارًا"، حتى 30 يونيو من عام 2025.

وفي هذا السياق.. سخر الإعلامي الرياضي التركي أحمد كونانش من ماكسيمين، بعد مستواه السيئ أمام بيلباو، معتبرًا أنه من غير المنطقي أن يقوم فنربخشه، بدفع أموال لشراء جناح "يقتل" هجمات فريقه.

ولم يسدد آلان ماكسيمين، خلال الدقائق الـ73 التي شارك فيها أمام الفريق الباسكي؛ مكتفيًا بلمس الكرة 45 مرة، مع دقة تمريرات وصلت إلى 60% فقط.

جدير بالذكر أن ماكسيمين انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد، حيث سجل 4 أهداف وصنع 10 آخرين خلال 31 مباراة رسمية؛ قبل أن ينتقل إلى فنربخشه "معارًا"، ليحرز معه 3 أهداف ويصنع 4 آخرين في 20 لقاءً - حتى الآن -.