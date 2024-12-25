الأنباء السعيدة لم تكتمل.. تفاصيل صادمة لجماهير ريال مدريد بشأن دافيد ألابا!

دفاع ريال مدريد لن يكتمل قريبًا

بعد أن انتشرت الأنباء خلال الآونة الأخيرة بوجود تفاؤل في ريال مدريد حيال عودة دافيد ألابا إلى صفوف الفريق، تأتي أنباء أخرى ربما تصيب جماهير الملكي بالإحباط.

صحفي شبكة "ريليفو" خافيير رودريجيز باسكوال الشهير بـ"رودرا" نشر تفاصيل عن الأمر، قائلًا إن شيئًا لم يتغير بشأن عودة ألابا للتدريبات في شهر يناير كما كان مقررًا.

لكن "رودرا" يشير إلى أنه رغم عودة ألابا إلى تدريبات ريال مدريد في يناير 2025، فإن النادي الملكي لن يعول عليه حتى مارس 2025 على أقل تقدير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تأتي هذه الأنباء من صحفي مقرب في الآونة الأخيرة لأروقة ريال مدريد لتصيب جماهير الملكي بالإحباط وسط مشاكل تواجه دفاع الفريق رغم تحسن النتائج مؤخرًا.

ريال مدريد واجه المشاكل أثناء إصابة ألابا وتفاقمت بإصابة إيدير ميليتاو، واتجاه المدرب كارلو أنشيلوتي تارة للاعتماد على الشاب راؤول أسينسيو وتارات أخرى للاعتماد على لاعب الوسط أوريليان تشواميني.