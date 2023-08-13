الأمور تحدث .. اتفاق وشيك بين نيمار والهلال!

تطورات جديدة في مستقبل نجم باريس سان جيرمان

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كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن تطورات جديدة في مصير النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان والذي يقترب من الرحيل هذا الصيف عن صفوف الفريق الباريسي.

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ووفقًا للتقارير الصحفية فقد قدم نادي الهلال السعودي عرضًا ضخمًا للنجم البرازيلي من أجل ضمه هذا الصيف، وتسير المفاوضات بشكل جيد حتى الآن.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو، أن مستقبل نيمار سيحسم في الساعات القادمة، وأن المفاوضات بين الطرفين جارية للتوصل إلى اتفاق كامل ويرحب نيمار بهذا العرض.

وتابع الصحفي، أن نيمار يحاول حاليًا الاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان على الرحيل هذا الصيف، بعدما اتفق مع الهلال على جميع التفاصيل.

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وكان نادي باريس سان جيرمان قد أبلغ نيمار بعدم تواجده ضمن خطط المدرب لويس إنريكي خلال الموسم الجديد، وتم استبعاده من مباراة الفريق الأولى بالدوري الفرنسي بالأمس أمام لوريان.

جدير بالذكر، أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى عام 2025، ويرفض النادي الباريسي رحيل النجم البرازيلي مجانًا، وتلقى نيمار، عرضًا من ناديه السابق برشلونة للعودة إليه هذا الصيف وتواصل مع تشافي أكثر من مرة، لكن الوضع الحالي يقربه من الهلال السعودي.

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