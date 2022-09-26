الأمور تتسارع .. برشلونة يتوصل لاتفاق مع أسينسيو

لاعب ريال مدريد يقترب من ارتداء قميص الغريم

ما زال مستقبل ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد غامضًا خلال الآونة الأخيرة، وبالأخض بعد ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة بعد نهاية عقده داخل سانتياجو بيرنابيو.

ويرتبط أسينسيو بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد والاستمرار لفترة أطول بقميص الملكي.

وأوضحت العديد من التقارير سابقًا أن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات نجم ريال مدريد في صفقة مجانية بالصيف المقبل، تدعيمًا لكتيبة تشافي هيرنانديز.

برشلونة يتوصل لاتفاق مع ماركو أسينسيو

وبحسب المعلومات الصادرة من شبكة راديو"RAC1" فإن برشلونة قد توصل لاتفاق مسبق مع ماركو أسينسيو للتوقيع على عقد لمدة أربع سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملكي.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لم يعتمد هذا الموسم على أسينسيو كثيرًا حيث شارك في (47 دقيقة في جميع المسابقات)، لكن لاعب ريال مايوركا السابق سجل هدفًا ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي لم يكن ضد رحيل أسينسيو في سوق الانتقالات الصيفية!

قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، فتح أنشيلوتي باب المغادرة أمام أسينسيو قائلًا: "إذا كانت هناك خيارات جيدة له وللنادي، فسيتم النظر في ذلك، ولكن حتى إذا رحل فلن نوقع مع أي شخص لأننا لسنا بحاجة إلى لاعب جديد".

الجدير بالذكر أن أسينسيو حظى باهتمام من قبل كلًا من آرسنال وميلان ونيوكاسل يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا فضل الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده.

أسينسيو اللاعب الرقم 15 بين ريال مدريد وبرشلونة

في حالة رحيل ماركو أسينسيو عن ريال مدريد والانضمام إلى برشلونة، سيكون المهاجم الإسباني الدولي هو اللاعب الخامس عشر الذي يرتدي قميص كلا الناديين.

وسبقه كلًا من خافيير سافيولا، ولويس فيجو، وصامويل إيتو، ومايكل لاودروب، وألفريدو دي ستيفانو، ورونالدو نازاريو، ولويس إنريكي ، وجولين لوبيتيجي، وجورجي هاجي، وبيرند شوستر، وألبرت سيلاديس، وميكيل سولير، وروبرت بروسينيكي، ولويس ميلا.