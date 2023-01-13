الأمور أصبحت واضحة .. حسم موقف ديمبيلي ودي يونج من الكلاسيكو!

تصريحات غامضة من تشافي بعد مواجهة بيتيس

يسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، لدخول الكلاسيكو أمام ريال مدريد بأفضل صورة ممكنة للحصول على البطولة الأولى له مع الفريق.

برشلونة تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد الفوز، أمس، الخميس، على ريال بيتيس بركلات الترجيح، وهي المباراة التي شهدت إصابة الثنائي عثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج، وسط مخاوف حول غيابهما عن الكلاسيكو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن ديمبيلي يعاني من مشكلة في الفخذ بسبب شعوره بحالة من الإرهاق العضلي، ولكن الجهاز الطبي لبرشلونة يشعر بالثقة تجاه جاهزية اللاعب لمواجهة ريال مدريد.

وأشارت إلى أن اللاعب لن يغيب عن اللقاء لأنه لا يحتاج سوى فترة قصيرة من العناية لتجهيزه من أجل خوض المباراة.

وأما بالنسبة لدي يونج فهو يعاني من مشكلة بسيطة جدًا ومن المتوقع ظهوره بشكل أساسي وفقًا لرؤية تشافي الفنية.

وبذلك ينتهي الشك تمامًا حول غيابهما عن اللقاء بعد التصريحات الغامضة لتشافي حول تقييم موقفهما بعد مواجهة بيتيس.