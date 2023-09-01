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"الأموال ستجعل أحفاده لا يعملون" .. أسطورة آرسنال ينصح صلاح برفض السعودية!

أحمد رفعت
Mohamed Salah Bournemouth LiverpoolGetty
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"موافقة صلاح على العرض السعودي لن يجعله سعيدًا!"

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قدم بول ميرسون أسطورة آرسنال نصيحة إلى محمد صلاح نجم ليفربول، برفض عرض الاتحاد وعدم القبول به، مؤكدًا على أن تلك الخطوة لن تجعله سعيدًا.

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وقال ميرسون خلال تصريحات لـ "Football Daily": "لقد فعلت هذا الأمر منذ سنوات عديدة، وذهبت إلى ميدلزبره لأن العرض المالي كان ضخمًا، وإذا عاد الزمن إلى الوراء لن أفعل هذا الأمر، وهذا ليس قلة احترام لميدلزبره".

وأضاف: "المال أذهلني وقتها، وقد يجعل أحفاد محمد صلاح لا يعملون مرة أخرى، ولكنه أمامه 4 أو 5 سنوات للعب، وبعدها 50 عامًا أخرى من حياته يخطط لها".

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أسطورة آرسنال واصل: "أشعر بشعور يورجن كلوب، وأعتقد أن الطريقة التي تنتهجها السعودية يجب أن يتم غلق نافذة انتقالاتهم في نفس الوقت تمامًا مع نافذتنا، لأنه إذا رحل صلاح ستكون أزمة كبيرة جدًا أمام ليفربول".

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واختتم بول ميرسون تصريحاته قائلًا: "سيكون ليفربول مضطرًا للانتظار إلى يناير للتعاقد مع بديلًا لمحمد صلاح، ولكنني أشعر أيضًا بموقف النجم المصري بعد العرض الضخم الذي وصل له".

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