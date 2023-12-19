"الأمن منعه بالقوة".. موقف مُحرج لأسطورة الإنتر في حفل قرعة دوري الأبطال

أنا نائب الرئيس.. كيف تجرؤ على ذلك؟

تعرض خافيير زانيتي، أسطورة إنتر ميلان و نائب رئيس النادي الحالي، لموقف محرج خلال حفل سحب قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الذي أقيم أمس الإثنين بمدينة نيون السويسرية.

زانيتي فوجئ على بوابات القاعة التي يقام فيها الحفل، بأنه لا يحمل أوراق تعريفه وتصريح الدخول، ليعترض المنظمون طريقه ويمنعوه من الدخول.

ووفقا لم نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن زانيتي طلب من أفراد الأمن التماس العذر له وطلب منهم إذن بالدخول، في محاولة لإقناعهم بأنه نائب رئيس النادي وأنه يجب أن يحضر مراسم القرعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن زانيتي بدا غاضبا للغاية في حديثه مع رجال الأمن حتى أن جميع الحضور سمعوا صوته، حتى تدخل مسؤولون آخرون عن التنظيم للدفاع عن أسطورة الإنتر، والذي مثل النادي في 858 مباراة، منها 159 في دوري أبطال أوروبا.

وفي النهاية، تم السماح للقائد الفائز بدوري أبطال أوروبا 2010، آخر ألقاب النيراتزوري مع ذات الأذنين، بدخول القاعة ومتابعة القرعة بعد الحادث المحرج.

وأوقعت القرعة الإنتر في مواجهة صعبة مع أتلتيكو مدريد، في واحدة من أقوى مواجهات ثمن النهائي.