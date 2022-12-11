الأمل مفقود .. "صعب على السعودية أن تكرر إنجاز المغرب في 2026"

يرى الإعلامي الرياضي عماد السالمي، أنه سيكون من الصعب تكرار إنجاز المنتخب المغربي بالمونديال الحالي، في كأس العالم 2026.
السالمي قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "هناك مكتسبات للمنتخب المغربي فردية للمدرب واللاعبين، وأول مكتسب هو احترام العالم كله لهذا الجيل العربي الذي قدم صعوبات بالغة لجميع المنتخبات العربية في المستقبل".
وتابع: "السعودية تحاول تطبيق مشروع تطوير المواهب، الذي يقوده روزاك الذي أشرف على المنتخبات الكرواتية من عام 2009 إلى 2017، وهو من يقود برنامج الابتعاث".
واستطرد قائلًا: "هناك فوق الـ40 لاعبًا سعوديًا في إسبانيا حاليًا، وهناك محترفين في دوريات أوروبية مثل ريان إدريس وصفوان هوساوي وبندر الأحمدي وعبد العزيز حمزة إدريس، بالعمر من 15 إلى 21 سنة".
واختتم السالمي تصريحاته قائلًا: "إن شاء هذه الأمور تبشر بظهور جيل قوي للمنتخب السعودي بالمستقبل، يقدم لنا إنجاز في كأس العالم، ولكن النسخة القادمة من الصعب تكرار ما قدمه منتخب المغرب".
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