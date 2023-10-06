الأمل لا يزال قائمًا .. حالة واحدة تعيد ميسي لبرشلونة في يناير!

برشلونة لم يفقد الأمل في استعادة ليونيل ميسي....

منذ رحيل ليونيل ميسي، عن صفوف برشلونة، في صيف 2021 والفريق الكتالوني، يحلم باستعادة نجمه من جديد، ويتجدد الأمل هذه مع المرة بالرغم من انضمام ميسي إلى الدوري الأمريكي قبل أشهر.

وانضم البرغوث الأرجنتيني، إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتألق مع الفريق واعتلى منصات التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز بكأس الدوريات.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن برشلونة يدرس استعادة ليونيل ميسي من إنتر ميامي، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن في حالة واحدة فقط.

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أفادت التقارير أن في حال فشل ميسي، في التأهل إلى تصفيات المؤهلة للدوري الأمريكي، فإن برشلونة سيرى أن هذا الأمر فرصة مناسبة للتعاقد مع ميسي على سبيل الإعارة ومنحه التقدير والوداع الذي يستحقه من الفريق الكتالوني.

وأشارت سبورت، إلى أن برشلونة لم يتخذ أي خطوات جدية حيال تلك الصفقة، ولكن الأمر كله تحت الدراسة في الفترة الحالية، وسيتعين على برشلونة تقنين وضعه المالي قبل التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.

ويستعد ميسي برفقة إنتر ميامي، لمواجهة سينسيناتي متصدر ترتيب الدوري الأمريكي، فجر الأحد المقبل ويأمل النجم الأرجنتيني في اللحاق بالمباراة، بعد غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.