الأمل لا يزال قائمًا لبرشلونة .. وكيل كانسيلو يأخذ خطوة جديدة!

برشلونة لم يفقد الأمل في صفقة كانسيلو...

إدارة برشلونة، تتمسك بالأمل الأخير في رحلتها للتعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخرج الظهير البرتغالي، من حسابات مدربه بيب جوارديولا، وانضم في الموسم الماضي إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وبعد عودته يبحث عن مخرج جديد من مانشستر سيتي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن وكيل أعمال جواو كانسيلو، حاول إعادة فتح ملف الصفقة من جديد، ولكن على سبيل الإعارة بشرط موافقة إدارة برشلونة على المبلغ.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كانسيلو اتفق مع وكيله على تخفيض راتبه، من أجل اللعب في برشلونة، ولكن حتى الآن يتبقى برشلونة يعترض على السعر الذي يطلبه مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الصفقة الآن أصبحت في يد خورخي مينديش، وكيل أعمال اللاعب، وقدرته في إقناع مانشستر سيتي بتخفيض السعر المطلوب، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات من نهايتها.