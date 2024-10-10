30 دقيقة لحسم الأمر .. مباراة الأرجنتين وفنزويلا مهددة بالإلغاء!

أزمة في ملعب مونومنتال دي ماتورين

تواجه مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026، خطر الإلغاء في ظل الظروف الجوية الصعبة والأمطار التي تغرق ملعب المباراة.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على فنزويلا، اليوم الخميس على ملعب مونومنتال دي ماتورين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقًا لشبكة " TyCSports" الأرجنتينية، فإن الحكم الأوروجواياني جوستافو تيجيرا، قرر تأجيل بداية مباراة فنزويلا والأرجنتين لمدة نصف ساعة عن موعد بدايتها المحدد سلفًا، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تغطي الملعب.

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وظهر تأثير الأمطار على اللاعبين خلال عمليات الإحماء، حيث فشل أغلبهم في تمرير الكرات وهو ما اضطر الحكم لسحب اللاعبين خارج الملعب من أجل ترك العمال لإنقاذ الموقف بإزاحة الأمطار خلال المدة التي حددها.

وأشارت الشبكة، إلى أن حكم المباراة من الممكن أن يتجه إلى تأجيل المباراة كليًا إلى وقت لاحق، حال لم ينجح الأمر بإزاحة الأمطار من الملعب وتمكين اللاعبين من تسيير الكرة.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني، اللقاء بهدف تعزيز تصدره لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث يتصدر راقصو التانجو ترتيب التصفيات بـ18 نقطة، بفارق نقطتين أمام كولومبيا الوصيف.

في المقابل، يحتل منتخب فنزويلا المركز السادس بـ10 نقاط، ويطمح لمواصلة عروضه القوية في التصفيات، حيث هزم منتخبات لها خبرة مثل باراجواي (1-0)، وتشيلي (3-0)، وتعادل مع البرازيل (1-1).

ومن بين المنتخبات العشرة في تصفيات أمريكا الجنوبية، يعد منتخب فنزويلا الوحيد الذي لم يتأهل أبدا إلى نهائيات المونديال، ويسعى إلى أن تكون نسخة عام 2026 هي الأولى في تاريخه.

تحديث: نجح محاولات إنقاذ المباراة من الإلغاء من قبل عمال الملعب، الذين بذلوا جهودًا كبيرًا في تنظيف الملعب، حتى انطلقت المواجهة بنجاح في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت فنزويلا - 12 ونصف بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة -.