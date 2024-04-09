الأمر يصل للقضاء .. منشور علي البليهي يدفع لاعب النصر للجوء إلى المحاكم!

البعض أراد توريط لاعب النصر أمام جماهير ناديه..

لا تزال أصداء وداع النصر لكأس الدرعية للسوبر السعودية متواصلة، وهذه المرة يتورط علي لاجامي؛ لاعب العالمي، في موقف لا يحسد عليه أمام الجماهير، بسبب علي البليهي؛ مدافع الهلال.

العالمي ودع السوبر أول أمس الإثنين، بالهزيمة أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف النهائي، في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وعقب المباراة، سخر البليهي من النصر بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ كتب: "العادة السنوية في اي ارض كانت داخل او خارج المملكة واي بطولة كانت إلا ويكون كعب الهلال عالي وعاتي جدًا ؛ مبروك يا زعماء الفوز المعتاد ويارب نفرحكم بالبطولة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البعض زعم أن لاجامي قام بالإعجاب بمنشور مدافع الزعيم، وهو ما أغضب الأول، ليعلن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه المزاعم.

لاعب النصر كتب موضحًا عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستجرام": "نشر في أحد منصات التواصل الاجتماعي بشأن عمل تفضل (لايك) على صور أحد اللاعبين بعد انتهاء مباراة الأمس، عليه أفيدكم بأن عملية التفضيل مفبركة (فوتشوب) ولم أقدم على فعل هذه العملية".

وأضاف: "علمًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على من قام بهذا العمل، مجددًا الحب والتقدير لجماهيرنا الغالية".

Ali Lajami Instagram

يذكر أن نهائي السوبر سيجمع الهلال بالاتحاد، الذي أطاح بالوحدة من البطولة، في كلاسيكو مقرر إقامته غدًا الخميس.