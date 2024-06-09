"الأمر يتوقف على نيمار" .. خطة ماكرة من الهلال تهدد عودة ميشايل إلى البرازيل!

تطورات جديدة في مستقبل ميشايل مع الهلال..

لا يزال مستقبل البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، يشهد الكثير من التطورات، بعدما أصبح اللاعب هو أول المرشحين للرحيل عن صفوف بطل الثلاثية في موسم الميركاتو الصيفي.

ميشايل كان عنصرًا أساسيًا في موسم 2023-2024، الذي حقق فيه الهلال إنجازات تاريخية، بعد إكمال لقب دوري روشن السعودي دون هزيمة، والفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما خاض البرازيلي 46 مباراة، خلال الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة.

وارتبط اسم ميشايل، برغبة نادي كروزيرو البرازيلي في إعادته إلى بلاده، بعد عامين قضاهما في قلعة الزعيم، منذ قدومه من فلامنجو، حيث يرغب النادي في شراء عقد اللاعب بصورة نهائية.

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وكشف الإعلامي برونو آندرادي، عن خطة ماكرة من إدارة الهلال، في التعامل مع ملف جناحه البرازيلي، قائلًا إن النادي يعتمد على نيمار فقط، ويتجه نحو تأجيل رحيل ميشايل إلى سبتمبر المُقبل، في انتظار جاهزية نيمار للعودة إلى الملاعب، بعد غيابه بسبب إصابة الصليبي والغضروف، ومن ثم السماح برحيل ميشايل دون عوائق كبيرة.

وأضاف "مشكلة كروزيرو تتمثل أنه في هذا الوقت، ستكون نافذة الانتقالات قد أُغلقت بالفعل، في حين يريد النادي حسم صفقة اللاعب الآن، والذي يرغب أيضًا في الرحيل حاليًا".

ويرتبط ميشايل بعقد مع الهلال حتى يونيو 2025، فيما توج اللاعب بـ5 ألقاب مع الزعيم، بين الدوري السعودي (مرتين) وكأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين) وكأس السوبر، فضلًا عن الفوز بفضية كأس العالم للأندية.