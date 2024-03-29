"الأمر يبدو مبتذلًا!" .. أموريم يحدد شرطًا معقدًا لتولي قيادة برشلونة أو ليفربول

"أجريت اتصالات مع أندية أخرى ولكن"

علق البرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ناديه لقيادة برشلونة أو ليفربول في الموسم المقبل.

وساهم روبن أموريم في إعادة لشبونة إلى القمة في البرتغال، حيث يتصدر الفريق حاليًا جدول الدوري ويسعى لتحقيق اللقب للمرة الثانية في 4 سنوات، مما دفع برشلونة وليفربول للتفكير في التعاقد معه، لخلاف تشافي ويورجن كلوب، على الترتيب.

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ورفض أموريم الشهر الماضي التعليق على الشائعات التي ربطته بالرحيل، وكانت رسالته بسيطة: "لن أخوض في الحديث عن مستقبلي، لقد قلت بالفعل ما يجب أن أقوله"، لكنه تحدث هذه المرة في تصريحات مطولة حول هذا الأمر.

وقال أموريم في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "لا أفكر في الرحيل عن لشبونة، يبدو الأمر مبتذلاً بعض الشيء، لكنني أعتقد أنه عامل مهم في اتخاذ القرار (أن تكون سعيدًا)".

وأضاف: "بالفعل، أجريت اتصالات مع أندية أخرى، حتى سبورتنج لشبونة يعرف ذلك، لكنني أردت دائمًا البقاء لأنني أحب أن أكون في سبورتنج. إذا اضطررت إلى المغادرة، سيكون إما لأنني طردت من النادي أو لأنني ذهبت إلى نادٍ آخر وسأخبر الجميع قبل ذلك".

وتابع: "أريد البقاء هنا، أريد الوفاء بعقدي ولدي أهداف واضحة للغاية، والنادي الذي يريدني مثلما أرادني سبورتنج، عليه أن يدفع الشرط الجزائي. لا يمكنني فرض نفسي على أندية أخرى، لأن طريقتي ليست كذلك".

ويرتبط أموريم بشرط جزائي في عقده مع سبورتنج لشبونة، الذي يمتد حتى 2026، بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار)، علمًا بأنه سبق وانتقل إلى نفس النادي بعد فسخ عقده مع سبورتنج براجا بدفع شرط جزائي قيمته 10 ملايين يورو.

وختم أموريم: "أنا سعيد جدًا هنا، وأعلم جيدًا أن هناك أوقاتًا يقول فيها الناس إنني سأذهب إلى أندية أخرى، لكني رأيت العديد من المدربين يتغيرون من لحظة إلى أخرى ثم لا يشعرون بالسعادة. وسبورتينج هو المكان الذي أريد أن أكون فيه. إذا توقفت عن الرغبة في ذلك، فسوف أغير رأيي وأرحل".