"الأمر يبدو سهلًا" .. فينيسيوس يستفز مانشستر سيتي بتعليق ساخر

نحن الآن بين كبار أوروبا كالعادة

احتفى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تجاوز عقبة مانشستر سيتي الصعبة.

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وتمكن ريال مدريد من الفوز على مانشستر سيتي في عقر داره بملعب الاتحاد بركلات الترجيح (4-3)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأبطال في مباراة انتهت خلال الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

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ونشر فينيسيوس، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا): "نحن الآن بين أفضل 4 فرق في أوروبا مرة أخرى. يبدو الأمر سهلًا".

وشارك فينيسيوس في المباراة طوال الـ90 دقيقة، بخلاف 12 دقيقة في الوقت الإضافي قبل أن يغادر الملعب لحساب لوكاس فاسكيز، الذي ساهم في فوز الملكي بتسجيله ركلة الجزاء الرابعة (قبل الأخيرة).

وكان لقاء الذهاب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، قد انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3)، قبل أن تتكرر نتيجة التعادل (1-1) إيابًا ويحسم اللقاء بركلات الترجيح.

ومن المُقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والذي حسم التأهل على حساب آرسنال.