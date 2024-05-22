"الأمر واضح ولا أخشى مبابي" .. ليفاندوفسكي يرد على أنباء رحيله عن برشلونة!

سبق أن ارتبط بالانتقال للدوري السعودي

حسم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفاندوفسكي عانى من موسم متخبط مع برشلونة، خرج فيه الفريق من دون أي بطولات، كما انخفض مستوى اللاعب في بعض الفترات، لتظهر تكهنات حول مغادرته وسط اهتمام من بعض أندية الدوري السعودي بضمه.

وخلال حديثه كسفير عالمي للعلامة التجارية "G2A" قال البولندي عن موسمه مع الفريق الكتالوني:"هذا الموسم كنا نطمح إلى تحقيق أكثر من المركز الثاني، وأنا متأكد أنه يمكننا القيام بالمزيد، لذلك نرغب في الاستعداد الموسم المقبل بأفضل شكل ممكن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"يمكننا الفوز بالمزيد من المباريات وتحقيق الألقاب الموسم القادم، ويمكنني كذلك تسجيل عدد أكبر من الأهداف".

وتابع:"الأمر واضح جدًا بالنسبة لي، أريد البقاء والفوز بأشياء كثيرة مع برشلونة، لأنني أعشق هذا النادي وأحمله في قلبي، أنا في حالة فنية وبدنية جيدة، يمكنني اللعب على أعلى مستوى لمدة عامين آخرين على الأقل، ولو شعرت بأنني لست على ما يُرام سأكون أول من يخرج ليقول ذلك".

وعن الخروج من دوري أبطال أوروبا:"عندما أفكر في البطولة، ذهني يذهب إلى مباراة واحدة فقط، وهي الإياب ضد باريس سان جيرمان، يصعب استيعاب الأمر، ولكن علينا التفكير في المستقبل الآن، ريال مدريد فاز بالعديد من المباريات دون أن يلعب بشكل جيد خلال الموسم، وهذا ما يجب علينا فعله في المستقبل".

انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان لريال مدريد:"الصفقة لم تتم بشكل رسمي، ولكن يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى حدوثها، نحن لا نشعر بالخوف من قدومه، هو لاعب رائع وسيزيد من قوتهم، وما علينا فعله هو تحسين أنفسنا والحفاظ على روح الجماعة بالفريق حتى نتغلب عليهم".

جدير بالذكر أن صاحب الـ35 سنة نجح في تسجيل 25 هدفًا وصنع 9 في 48 مباراة بقميص برشلونة خلال موسم 2023/2024.