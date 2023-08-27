"الأمر مؤكد" .. دوناروما يكشف عن القرار النهائي بخصوص مبابي

هدى عزيز
Kylian Mbappe PSG 2023-24Getty Images
انتقالاتكيليان مبابيجيانلويجي دوناروماباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

الجميع يريد معرفة قرار كيليان مبابي النهائي بشأن مستقبله.

يستمر مسلسل مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان محور الحديث خلال الفترة الأخيرة، بسبب كثرة الشائعات حول إمكانية رحيله عن حديقة الأمراء أو تجديد عقده.

وقال دوناروما حارس عرين باريس سان جيرمان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعد الفوز أمام نيس بنتيجة (3/1): "إنه لمن دواعي سروري اللعب بجوار مبابي في فريق واحد".

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن مستقبل النجم الفرنسي قال: "سيبقى في باريس سان جيرمان، هذا أمر مؤكد".

مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 2024 مع وجود بند بتمديد العقد لموسم إضافي حال كانت هذه هي رغبة اللاعب، وهو ما يرفضه الفرنسي.

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الجدير بالذكر أن صاحب الـ 24 عامًا ارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بالموسم المقبل، مع كثرة الشائعات حول اتفاقه مع الملكي.

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