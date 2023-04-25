الأمر مرتبط بمنتخب مصر .. النصر يواجه أزمة جديدة مع الفيفا!

الأزمات تتوالي على النصر السعودي

shahid

تلقى نادي النصر السعودي، صدمة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إحدى قضاياه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان النصر قد تعرض بالأمس لهزيمة مفاجأة أمام الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين بنتيجة هدف نظيف وودع منافسات البطولة.

وتراجع مستوى العالمي بعد إقالة المدير الفني رودي جارسيا، وتعرض للهزيمة أمام الهلال يوم الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري ليتسع الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 3 نقاط.

وقال الخبير القانوني أحمد الشيخي، أن المهلة الممنوحة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لنادي النصر من أجل سداد مستحقات مدربه السابق روي فيتوريا قد انتهت.

ونشر الشيخي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انضم نادي النصر إلى قائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل (الاتحاد والأهلي والشباب)، بسبب عدم سداد مستحقات مدربه السابق روي فيتوريا وجهازه المعاون".

وأختتم الشيخي حديثه قائلًا: "قرارات المنع هذه ليست لصالح الكرة السعودية، خصوصا عندما تتعدد بالشكل الذي نشاهده حاليا وبغض النظر عن كون هذه العقوبات ترفع بعد السداد".

ويتولى فيتوريا حاليًا تدريب منتخب مصر، بعقد لمدة 4 سنوات، ويقدم نتائج جيدة مع الفراعنة حتى الآن.

Shahid