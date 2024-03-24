“الأمر محبط”.. ووكر يثير قلق جماهير مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد

أول تعليق من ووكر عقب إصابته مع إنجلترا...

تحدث كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، ومنتخب إنجلترا، إلى جماهير فريقه عقب إصابته في مباراة منتخب بلاده الودية الأخيرة أمام البرازيل، والتي غادرها بسبب الإصابة.

وشهدت مباراة إنجلترا والبرازيل، إصابة الظهير الأيمن الإنجليزي، وخروج في أول ربع ساعة من الشوط الأول، بعد انطلاقة سريعة منه ليمنع هجمة للسامبا يقودها فينيسيوس جونيور، وبعدها سقط ووكر على الأرض وأمسك فخذه وغادر الملعب.

وكتب ووكر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" عن إصابته: "من المحبط الخروج مصابًا في مباراة الليلة الماضية، خاصة أنني كنت قائدًا للفريق، إنه لشرف عظيم أتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا وأعود في أسرع وقت".

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وتخشى جماهير مانشستر سيتي، من خطورة إصابة لاعبها صاحب الـ 33 عامًا، وتجعله يغيب عن اللقاء الهام القادم للفريق أمام آرسنال، في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع القادم.

وسيشهد مانشستر سيتي، فترة حاسمة للموسم في الأسابيع القادم، إذ سيلعب امام آرسنال يوم 31 مارس الحالي في قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، وبعدها سيلعب امام ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 أبريل القادم.