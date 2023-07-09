"الأمر لم يتغير في الأيام الأخيرة" .. جاريث بيل يكشف أسرار علاقته برونالدو ونجوم ريال مدريد

بيل يتحدث عن علاقته بلاعبي ريال مدريد

تحدث لاعب ريال مدريد السابق، جاريث بيل، عن علاقته بزميله السابق كريستيانو رونالدو، ولاعبي الملكي، موضحًا ما يتردد عن خلافه مع النجم البرتغالي.

وغادر بيل ريال مدريد في صيف 2022، إلى لوس أنجلوس الأمريكي، بعد انضمامه للملكي منذ 2013.

وقال بيل في حديثه إلى "The Times": "كان الجميع في غرفة الملابس بمدريد جيدين، أعلم أنه يقال دائمًا أن هناك توتر بيني وبين رونالدو، لكن لم يحدث ذلك".

كما أردف: "رونالدو كان يغضب دائمًا إن لم يسجل، فكان يلقي الأحذية بغرفة الملابس، ويحزن كثيرًا، حتى إن حقق الفريق الفوز".

وأضاف: "لكن لم أذكر أنني دخلت في جدال مع أي شخص بريال مدريد، لقد استمعت بوقتي كثيرًا، بغض النظر عن بعض الأوقات الصعبة على أرض الملعب".

الجدير بالذكر أن، أعلن الدولي الويلزي اعتزاله كرة القدم، في يناير الماضي.