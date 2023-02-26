"الأمر لا يعد خيانة" .. فتاة تثير الجدل بخصوص كريستيانو رونالدو و"رقم 10 الأرجنتين"

رسالة غريبة أثارت الجدل على مواقع التواصل

أثارت العارضة دانييلا تشافيز الجدل على مواقع التواصل الاجتماعية بخصوص النجم كريستيانو رونالدو بعد قولها أنها كانت في علاقة مع البرتغالي.

تشافيز كتبت تغريدة على حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تؤكد فيها على قيامها بعلاقة مع نجم النصر السعودي برضى مُتبادل بين الطرفين.

وقامت بالتغريد مرة أخرى للتأكيد على أنها حاولت إنكار ذلك الأمر وإخفاؤه عن الجميع لكنها لم تعد قادرة بعد الآن على فعل ذلك.

وأكدت التشيلية أن هناك فتيات أخريات يقومن بمواعدة مشاهير كرة القدم مثلما فعلت مغردة: "لا تفرطوا في ذلك، فأنا أعرف فتيات أخريات واعدن اللاعب رقم 10 في الأرجنتين".

وكتبت في تويته أخيرة: "لدي حتى مقطع فيديو لكن لا يمكن نشره".