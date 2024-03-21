"الأمر سيبيع أقل" .. تشواميني: هذه حقيقة فيديو هالاند ومبابي مع بيلينجهام

النجم الفرنسي لريال مدريد يتحدث في مؤتمر صحفي

استغل أوريليين تشواميني إقامة مؤتمر على هامش ودية فرنسا المقبلة مع ألمانيا لمناقشة عدة مواضيع مهمة شغلت الرأي العام مؤخراً.

وتلعب الديوك الفرنسية ودياً مساء السبت المقبل ضد ألمانيا في إطار استعدادات البلدين لأمم أوروبا المقبلة التي تستضيفها الأخيرة في يونيو ويوليو المقبلين.

وعلق تشواميني على الفيديو الذي انتشر له مع زميله في ريال مدريد جود بيلينجهام مؤخراً: "هل أنت متأكد أن النقاش كان عن مبابي وهالاند؟ أريد توضيح الحقيقة لأن تم سؤالي كثيراً عن الأمر".

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وأضاف: "كنا نتحدث عن دايوت أوباميكانو وإريك داير، كنا نشاهد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري الأبطال، أعرف أن الأمر سيبيع أقل ولكن تلك الحقيقة".

وحول المشاركة في الألعاب الأولمبية: "أمر خارق للعادة ولكن أنا موظف في ريال مدريد وإذا عارض الأمر لا يمكن قول المزيد، مبابي؟ لم أتحدث معه، النادي الذي سيلعب له هو من سيقرر إذا كان سيشارك في الألعاب أم لا".