"الأمر بشع وأشعر بالسوء".. كلوب ينفجر غضبًا بسبب صلاح وشركاه!

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن استيائه الشديد من خسارة فريقه أمام كريستال بالاس (1-0)، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه الخسارة، تراجع ليفربول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق الأهداف عن آرسنال (الوصيف) ونقطتين عن مانشستر سيتي (المتصدر).

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "هذه المرة أشعر بالفعل بالسوء الشديد، الأمر بشع، أحتاج وقتًا لمعالجة ذلك، الوقوف هنا والتحدث عن هذه المباراة أمر صعب للغاية".

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وأضاف: "خضنا مباراتين مختلفتين، في الشوط الأول والثاني، الشوط الأول لم نكن جيدين، بسبب مخلفات المباراة الأخيرة (أمام أتالانتا)، ثم استقبلنا ذلك الهدف (المريع) من لاعب حر تمامًا في المنطقة، لا يمكن أن يحدث ذلك، لكنه حدث".

وأضاف: "أنقذنا أندي روبرتسون من هدف آخر، ثم سيطرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، رأيت فرص داروين وجوتا وصلاح، ومجددا لم نسجل، هذا أمر بشع".

وختم: "كانت المباراة في الشوط الثاني أفضل بكثير، ترينت دخل وتغيرت الهيكلية، سببنا مشاكل وكانت لدينا فرص كبيرة جدًا، إذا وقفنا هنا وفزنا بالمباراة 4-1 كان يمكن أن نرى نفس المباراة بنتيجة مختلفة تمامًا. ولكننا لم نفعل ذلك!".