"الأمر أصبح كاللعنة" .. الاتحاد يعلن صدمة جديدة عن كريم بنزيما وإصابة 3 لاعبين جدد

سلسلة من الصدمات الجديدة في الاتحاد..

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تلقى نادي الاتحاد السعودي، مجموعة من الصدمات الجديدة؛ قبل مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام الأخدود وعملاق الرياض الهلال.

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الاتحاد يواجه الأخدود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يضرب موعدًا ناريًا أمام الزعيم الهلالي، في الثاني عشر من مارس، في إياب ربع نهائي أبطال آسيا.

وقبل المباراتين.. أعلن الاتحاد في بيان رسمي، إصابة 3 لاعبين جدد؛ هم: "الحارس عبدالله المعيوف، والمدافع حسن كادش، والظهير الأيسر زكريا هوساوي"؛ لينضموا إلى قائمة كبيرة من الغيابات في صفوف الفريق الأول.

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الاتحاد كشف عن إصابة المعيوف في عضلة الساق اليسرى؛ سيغيب على إثرها عن مواجهة الأخدود، في الوقت الذي عانى فيه كادش من آلام على مستوى العضلة الضامة.

أما هوساوي؛ تعرض لالتواء خفيف في الكاحل؛ على أن تكون عودته للتدريبات الجماعية للفريق الاتحادي؛ بناءً على تطور حالته الصحية.

وبخصوص النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.. أكد نادي الاتحاد، على أنه تعافى من الآلام في عضلة بطن الساق، وشارك في التدريبات الجماعية، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة على مستوى أسفل الظهر، أمس الخميس.

وشدد نادي الاتحاد، على أن بنزيما سيخضع لبرنامج علاجي مكثف؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات القادمة؛ وسط تأكيدات من صحيفة "الرياضية"، على أن دخوله قائمة مباراة الهلال، أصبح أمرًا مشكوكًا فيه.

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