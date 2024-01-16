"الأمريكان لم يحترموا مورينيو وعاملونه كمدرب مبتدىء"

اعتراض واضح على الطريقة التي تم التعامل بها مع البرتغالي

انتقد المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، الطريقة التي تم التعامل بها مع البرتغالي جوزيه مورينيو بعد إقالته من تدريب روما.

نادي روما الإيطالي أعلن اليوم، الثلاثاء، عن رحيل مورينيو بشكل نهائي عن الفريق بسبب النتائج السيئة، عقب تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام منافسه لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا وضد ميلان في الدوري الإيطالي الأحد الماضي.

وقال كابيلو عن رأيه في رحيل مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية:"يبدو أن هؤلاء المالكين الأمريكيين لديهم طريقة غريبة في التعامل مع الأمور، هم لا يحترمون من يعملون معهم، رأينا كيف تمت إقالة باولو مالديني عن طريق مكالمة هاتفية في ميلان والآن الأمر يحدث مع مورينيو".

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وأضاف:"ملاك النادي لديهم حرية التصرف دون أي حساسية والقرار يعود لهم، ولكني أؤمن بضرورة وجود قدر معين من الاحترام للذين يعملون معهم وتوديعهم بطريقة مختلفة بدلًا من بيان بارد أو مكالمة جافة".

وتابع:"من الواضح أنه كانت هناك بعض الاختلافات مع مورينيو، لم يتم تلبية طلباته ولم يحصل على الإجابات التي أرادها، ولذلك أشعر أنهم عاملوه وكأنه لم يدرب أي فريق من قبل، طريقة غير محترمة للغاية بالنسبة لمدرب أعطى الكثير لكرة القدم العالمية وليس فقط الأوروبية".

يذكر أن روما أعلن سريعًا عن التعاقد مع نجمه السابق دانييلي دي روسي كمدرب جديد للفريق حتى نهاية الموسم بعد رحيل مورينيو.