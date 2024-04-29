الألقاب إدمان في عائلة ميسي.. تياجو يتوج بطلًا مع إنتر ميامي!

هذا الشبل من ذاك الأسد...

يسير تياجو، على خطى والده ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، فقد تمكن نجل البرغوث الأرجنتيني، من تحقيق أولى ألقابه مع أكاديمية الفريق الأمريكي.

وكان ميسي، قد تمكن من قيادة إنتر ميامي، في الصيف الماضي لتحقيق أول لقب في تاريخ الفريق، بعد الفوز بكأس الدوريات الأمريكية، وحينها حصل النجم الأرجنتيني على جائزة هداف البطولة.

وبعد وصول ميسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع عائلته انضم أطفاله إلى أكاديمية إنتر ميامي، وتمكن تياجو، من تحقيق أول لقب مع الأكاديمية.

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ونشرت أنتونيلا، زوجة ليونيل ميسي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستاجرام" صورة تجمعها مع تياجو، وزوجة لويس سواريز، وهم يحتفلون باللقب الجديد، وعلقت على الصورة وكتبت: "هيا يا إنتر، كم هو جميل أن نتقاسمها مع الأصدقاء".

جدير بالذكر أن ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد 9 أهداف، ويستعد مع فريقه لمواجهة نيويورك ريد بولز، في الجولة القادمة من المسابقة يوم السبت القادم.