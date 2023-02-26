الأكبر في تاريخ ميلان .. عودة زلاتان إبراهيموفيتش تمنحه رقمًا تاريخيًا مع "الروسونيري"

عودة إبراهيموفيتش إلى الملاعب جاءت لتمنح السويدي المخضرم رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ ميلان.

بعد غياب دام قرابة تسعة أشهر، عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائد نادي ميلان للمشاركة مع "الروسونيري"، وذلك بعدما دخل بديلًا في مباراة أتالانتا التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" لحساب الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي.

ويغيب زلاتان عن ميلان منذ مايو 2022، بعدما أعلن النادي أن اللاعب سيخضع لجراحة لإصلاح الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وأن فترة غيابه ستتراوح بين سبعة إلى ثمانية أشهر.

لكن عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان جاءت لتمنحه رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك مع "الروسونيري" في منافسات الدوري الإيطالي.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن زلاتان إبراهيموفيتش، وبعمر 41 عامًا و146 يومًا، أصبح أكبر لاعب يشارك مع ميلان في الدوري الإيطالي منذ اعتماد نظام الثلاث نقاط.

وتفوق إبراهيموفيتش على أسطورة الدفاع أليساندرو كوستاكورتا، الذي كان أكبر لاعب يشارك مع ميلان بعمر 41 عامًا و25 يومًا فقط.

واحتفل ميلان بعودة قائده بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة إبراهيموفيتش وهو يدخل إلى الملعب، مع عبارة: "مرحبًا بعودتك يا ملك".