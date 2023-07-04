"الأفضل والأكثر تطورًا والثالث أحبّه".. زميل ميسي ورونالدو ونيمار يصفهم بكلمات معبّرة

هل هناك أوصاف أوضح من تلك الكلمات؟

في السادسة والعشرين من عمره، أتيحت الفرصة لأرتور ميلو لمشاركة غرفة تبديل الملابس مع ثلاثة عظماء في تاريخ كرة القدم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.

لاعب خط الوسط البرازيلي الذي يقضي بضعة أيام في برشلونة أدلى بحوار لصحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكر فيه العديد من الكواليس عن مسيرته، وأيضًا تطرق لمشاركة الثلاثي المذكور في غرف الملابس والفارق بين كل منهم والآخر.

بدأ أرتور بالحديث عن ميسي قائلًا: "إنه فريد من نوعه، ربما يكون أفضل لاعب في التاريخ أو على الأقل واحدًا من أفضل ثلاثة لاعبين، لقد أتيحت لي فرصة رائعة لمشاركة اللحظات الجميلة معه في غرفة الملابس، إنه أكثر تحفظًا إلى حد ما لكنه شخص طيب القلب، أمر مدهش كيف يفهم اللعبة وعدد السنوات التي لعبها على أعلى مستوى. لا يمكن لأي لاعب القيام بذلك".

أما عن البرتغالي رونالدو فقد وصفه قائلًا: "كرياضي وكشخص، هو مذهل، إنه يحاول أن يتحسن كل يوم، أتذكر أنه عندما التقينا في يوفنتوس في غرفة الطعام، كان دائمًا ينظر إلى بقية الأطباق لدينا ويمزح حول ما يجب علينا أكله، إنه محترف للغاية، لم يسبق له مثيل في العقلية، وكلاعب يمكننا أن نرى النتائج".

أما عن مواطنه وزميله في منتخب البرازيل، نيمار، فقال: "المرة الأولى التي قابلته فيها كانت في المنتخب الوطني، عندما كنت لا أزال في جريميو، وكان شخصًا ساعدني كثيرًا، يهتم كثيرًا بالآخرين ويمكنني تأكيد ذلك من تجربتي الخاصة، والكل يعرف الجودة التي يمتلكها، أحبه كثيرًا".