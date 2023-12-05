الأفضل مرة أخرى .. ميسي يتفوق على هالاند ومبابي بجائزة فريدة من نوعها!

التكريمات تتوالى على النجم الأرجنتيني

عقب الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في 2023 بعد قيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم، حان موعد تتويج ليونيل ميسي بجائزة مرموقة جديدة.

صحيفة "تايمز" البريطانية قررت منح جائزتها السنوية لأفضل رياضي في العالم لميسي لعام 2023، بعدما ألهم بلاده لتحقيق المجد في مونديال قطر 2022.

وتأتي هذه الجائزة بسبب الدور الذي لعبه النجم المخضرم في فوز بلاده بالمونديال، بالإضافة لقبوله التحدي الجديد بالانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، ومساعدته للفريق لاقتناص أول لقب له بالحصول على كأس الدوري الافتتاحي.

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وتفوق ميسي بحصوله على هذه الجائزة، على العديد من الرياضيين المرموقين على مستوى العالم، وأبرزهم إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ونوفاك ديوكوفيتش أيقونة كرة التنس الذي حصل على بطولات أستراليا وفرنسا وأمريكا المفتوحة خلال هذا العام.

وانضم بذلك ميسي للعظماء الذين توجوا بهذه الجائزة من "تايمز" ويأتي على رأسهم سيمون بايلز وليبرون جيمس، ليضيف تكريم آخر إلى القائمة الطويلة من التكريمات التي حصل عليها طوال مسيرته.

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 36 سنة سجل 11 هدفًا في أول 14 مباراة له مع إنتر ميامي، وتسبب في زيادة الإقبال على مباريات الفريق وارتفاع نسب المتابعين للدوري الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي.