"الأفضل في العالم ولكن" .. تشافي يفتح الباب لرحيل ديمبيلي

تشافي يحسم مصير نجم برشلونة

تحدث تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة عن نتيجة مباراة الكلاسيكو الودي بالأمس بين برشلونة وريال مدريد، ضمن جولة الفريقين التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

وحقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على ريال مدريد بنتيجة 3-0، في الكلاسيكو الودي الذي جمع الفريقين بالأمس في أمريكا.

وقال تشافي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أولا وقبل كل شيء فيما يتعلق بالمباراة كانت متكافئة ضد خصم قوي بدنيًا للغاية نحن سعداء بكيفية تنافسنا ولكنها نتيجة مضللة فاليوم نحن أفضل بالأمس كنا أسوأ ولدينا أخطاأ يجب حلها".

وعلق تشافي على أداء ديمبيلي بالأمس قائلًا: ""لقد قلت مرات عديدة أنه بالنسبة لي لديه القدرة على أن يكون الأفضل في العالم في مركزه، بالنسبة لي أعطيه الكثير من الثقة ".

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وعن مفاوضات باريس سان جيرمان لضم ديمبيلي، قال تشافي: "لا يمكننا السيطرة على السوق هناك بعض البنود وهو قرار اللاعب وأراه سعيدًا وسيتعين عليه اتخاذ القرار وأرى أنه متكيف للغاية معنا وقد أخبرنا أنه سعيد".