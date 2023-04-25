الأفضل في العالم ولسنا أقل من برشلونة .. أكاذيب ريال مدريد تسقط أمام جيرونا!

نتيجة صادمة تضرب آمال الفريق في الفوز بالدوري الإسباني

قرر فريق جيرونا وضع لقب الدوري الإسباني على أعتاب كامب نو معقل برشلونة، بعد الهزيمة الساحقة التي ألحق بها غريمه ومنافسه التقليدي ريال مدريد.

جيرونا 4 وريال مدريد 2، هزيمة ساحقة لأصحاب الأرض والجمهور على حساب الضيوف، تثير مخاوف جماهير الميرينجي قبل خوض الموقعة الأهم ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الهزيمة التي حدثت في غياب كريم بنزيما وتيبو كورتوا، تجعل حلم الثلاثية يبتعد تمامًا كذلك عن سانتياجو برنابيو، ويكشف بعض الأشياء التي خرجت مؤخرًا وتلاشت أمام الواقع المرير الذي يعيشه ريال على الصعيد المحلي في الليجا هذا الموسم.

أكذوبة أنشيلوتي

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برشلونة يتفوق على ريال بـ11 نقطة في جدول ترتيب الليجا هذا الموسم، ويمكنه توسيع هذا الفارق ليصل إلى 14 نقطة في حالة الفوز غدًا على رايو فاييكانو بالجولة 31، وهو ما يجعل العملاق الكتالوني على أعتاب اقتناص اللقب.

أنشيلوتي قال مؤخرًا:"بالنظر إلى جودة الفريقين لا يوجد فارق 11 نقطة، لقد أظهرنا ذلك عندما واجهنا بعضنا البعض، لقد حددت التفاصيل الصغيرة هذه المسافة التي نريد إغلاقها في المباريات القادمة".

وبعد 24 ساعة فقط من هذه التصريحات يسقط ريال بأسوأ صورة ممكنة أمام جيرونا الذي فشل في الفوز عليه كذلك في الذهاب واكتفى بالتعادل على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولذلك سنجد أن ما قاله المدرب الإيطالي لا يمت للواقع بصلة، وأن برشلونة تفوق بمراحل على ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، والنتائج الأخيرة للفريقين تؤكد استحقاق تشافي هيرنانديز ورفاقه للتويج رغم التعثرات وفترات هبوط المستوى التي مر بها فريقه.

عندما يكون الفارق 3 أو 6 نقاط يمكن وقتها الخروج للحديث على أن الفجوة لا تعكس الجودة، ولكن فارق النقاط الذي يصل إلى 14 نقطة لا يمكن تجاهله بأي شكل من الأشكال والاعتقاد بأنه لا يعبر عن تفوق أي من الطرفين على الآخر.

ميليتاو الأفضل في العالم

للمفارقة كذلك خرجت صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل مواجهة جيرونا بيوم واحد فقط، للإشادة بالمستويات المبهرة التي يقدمها إيدير ميليتاو مع ريال مدريد هذا الموسم، ليخرج البرازيلي مقدمًا أحد أسوأ مستوياته.

ميليتاو خضع رفقة زملائه لمهاجم جيرونا فالنتين كاستيلانوس الذي أصبح اللاعب الأول في التاريخ الذي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة أمام ريال في القرن الحادي والعشرين بكل البطولات، كما تعتبر هذه المرة الأولى التي يسجل فيها اللاعب نفسه أكثر من هدفين في مباراة واحدة.

صاحب الـ25 سنة تحسن مستواه بشكل واضح هذا الموسم مع ريال، وتحول من أضحوكة ووسيلة للسخرية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أحد أفضل المدافعين في العالم، ولكنه ليس أفضلهم مثلما قالت "ماركا" لأنه يفتقد المزيد من الصفات التي تجعله يصل إلى هذه المكانة.

النجم البرازيلي لم يتفوق حتى الآن على البرتغالي روبن دياش لاعب مانشستر سيتي الذي سيلعب أمامه في نصف نهائي الأبطال، كما أنه لم يصل حتى الآن إلى مستوى مواطنه ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن إنكار تحسنه على مدار هذا الموسم.

فينيسيوس مظلوم

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الجناح الشاب تعرض لحملة ظالمة في بداية الموسم من جماهير أوساسونا وبعض الأندية الأخرى، بسبب طريقة احتفاله ورقصته الشهيرة بعد تسجيل الأهداف، ولكن ما يفعله فينيسيوس الآن لا يجعله مظلومًا.

صاحب الـ22 سنة يفقد تركيزه في العديد من الأحيان، وينشغل باستفزاز المنافسين مثلما فعل اليوم ضد جيرونا، بل قام بضرب أحد المدافعين بالكوع دون التعرض إلى أي عقوبة بعدها في واحدة من أغرب لقطات الجولة، ثم صرخ في وجه أحد المدافعين بجيرونا من دون أي مبرر.

فينيسيوس قام كذلك باستفزاز جماهير الفريق الخصم بعد نظرته الساخرة لهم عقب تسجيل الهدف الأول، وهو ما كان يمكن أن يسفر عن رد الجماهير عليه وإهانته مثلما حدث من قبل، لذلك متى يتوقف البرازيلي عن هذه الأفعال؟

المدرب كارلو أنشيلوتي خرج لدعمه ضد الهتافات العنصرية أكثر من مرة وله كل الحق، ولكن حان الوقت الآن للحديث مع فينيسيوس عن طريقة تعامله مع المنافسين واحترامهم، حتى لا يتحول إلى لاعب مشاغب وتضيع موهبته الثمينة في صراعات لا أهمية لها!