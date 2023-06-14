"من الأفضل في العالم" .. رودريجو يعلق على ارتباط كيليان مبابي بريال مدريد!

نجم ريال مدريد يعلق على فكرة انضمام مبابي إلى النادي الملكي..

لا يتوقف حديث لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني عن فكرة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث انضم البرازيلي رودريجو إلى ركب المرحبين بالفكرة.

مستقبل كيليان مبابي عاد إلى الواجهة في الأيام الماضية، بعدما قرر اللاعب إرسال خطاب إلى باريس سان جيرمان يخطره فيه بعدم رغبته في تفعيل بند التجديد الاختياري حتى صيف 2025، مما يعني انتهاء عقده في "حديقة الأمراء" صيف العام المقبل.

باريس سان جيرمان من جانبه، وحسب العديد من الصحف الفرنسية، غاضب من تصرفات مبابي، وقد يقبل برحيله في نهاية المطاف.

رودريجو، وخلال مؤتمر صحفي عقده أثناء معسكر منتخب البرازيل المقام في إسبانيا، قبل مواجهة غينيا وديًا، تحدث عن فكرة انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

وقال رودريجو في تصريحاته: "أعتقد أنه كلما تم التعاقد معه باكرًا كان أفضل، لكن ليس فقط مبابي، هناك لاعبون آخرون كذلك".

وأضاف: "في حال لم يستطع مبابي القدوم الآن، هناك خيارات أخرى، لكن فلورنتينو بيريز وكارلو أنشيلوتي من سيقرر ذلك، أعتقد أنهم يتحدثون ويرون الأفضل لريال مدريد".

وسُئل رودريجو كذلك عن مدى حماسه للعب بجوار مبابي بتقييم من 1 إلى 10، ليرد: "بالنسبة لي 10، إنه ظاهرة، وواحد من أفضل اللاعبين في العالم".

واختتم رودريجو تصريحاته قائلًا: "ريال مدريد يحتاج للاعب بمركزه، وأنا متحمس لقدومه، سأكون سعيدًا بقدومه الآن أكثر مع رحيل كريم بنزيما، ولكن علينا احترام عقده مع باريس سان جيرمان".