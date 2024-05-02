الأفضل عبر العصور.. هكذا رد كريستيانو رونالدو على نجم ريال مدريد!

الدون يعرف أنه الأفضل

قبل أيام، اختار مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر نجم الملكي السابق كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب مر على تاريخ ريال مدريد عبر العصور.

روديجر اختار رونالدو قبل كل من زين الدين زيدان وراؤول جونزاليس وسيرخيو راموس ورونالدو نازاريو على الترتيب.

لم يترك رونالدو الأمر يمر مرور الكرام، ففاجأ روديجر بتعليق عبارة عن أيادي تحمل تصفيقات في إشارة إلى الرضا عن رأيه بهذا الشأن.

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ويعتبر روديجر من أهم لاعبي ريال مدريد الحاليين، ويعتبره الكثيرون على نطاق واسع أفضل مدافع في العالم هذا الموسم.

بينما رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وقاد الملكي لحقبة ذهبية وتوج معه بأربعة ألقاب على مستوى دوري أبطال أوروبا إضافة إلى ألقاب أخرى هامة في تاريخ الميرنجي.