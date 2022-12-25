"الأفضل دون كأس العالم" .. إنييستا يبرهن على أحقية ميسي بالمونديال!

لم ينقصه كأس العالم.

أكد أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبه الياباني أن ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وزميله السابق في البرسا لم يكن بحاجة للتتويج بكأس العالم رفقة الأرجنتين للتأكيد على أنه أفضل لاعب لمس الكرة.

وقال إنييستا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "بالنسبة لي لم يكن من الضروري أن يفوز ميسي بكأس العالم لأعتبره الأفضل، مع أو بدون كأس العالم فهو الأفضل".

وأضاف: "أعتقد أن الشخص الذي لم يصدق ذلك قبل فوز ميسي بكأس العالم سيواصل إيجاد بعض العذر للالتزام بفكرته".

وواصل: "لكن على أي حال، أعتقد أن ميسي استحق اللقب بالكامل ليس فقط بالنسبة له ولكن للأرجنتين كلها".

وأتم: "كيف تنافس مع نفسه؟ بدأ في الخسارة بالمباراة الأولى، وتحمل هذا الضغط الإضافي على ما لديه بالفعل، بالنسبة لي، هو البطل المُستحق".