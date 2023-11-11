الأفضل بلا منازع واستمراره أمر حتمي .. مبابي يتغلب على رين وحده

مبابي النجم الأوحد في مباراة باريس سان جيرمان ورين...

نجح باريس سان جيرمان، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب مونبيليه، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي.

وانفرد الفريق الباريسي، بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بعد وصوله إلى النقطة 27، وبفارق نقطة وحيدة عن نيس صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة تألق كيليان مبابي، وتمكنه من تسجيل هاتريك في اللقاء، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب هدافي البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم مبابي أمام رين؟

استمرار مبابي مع باريس أمر حتمي

يومًا بعد يوم يثبت كيليان مبابي، أنه الحلقة الأهم في باريس سان جيرمان، وأنه أمل الفريق الباريسي لتحقيق الحلم الكبير بمعانقة دوري أبطال أوروبا في أحد الأيام.

ويواصل النجم الفرنسي تألقه مع باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الليلة، بدأها منذ الدقيقة الثالثة بهدف رائع من تسديدة على الطاير.

وكان مستقبل مبابي مع الفريق الباريسي، قد شهد العديد من التكهنات في الصيف الماضي، ولكن اللاعب في النهاية استمر مع باريس ولكن لم يعلن الطرفان حتى الآن عن الوصول إلى صيغة لتمديد العقد.

ومع تألق مبابي ووصوله إلى ذروة مستواه، آن الأوان للفريق الباريسي أن يدخل في مفاوضات مع مبابي لتجديد العقد، خاصة مع خروج ريال مدريد من المنافسة على ضم اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، والمستوى الذي يقدمه مبابي وتسجيله 13 هدفًا في الدوري.

وفي مباراة اليوم، لم يكتف مبابي بتسجيل الهاتريك فحسب، بل كان الأكثر خطورة من الفريقين على المرمى، بعد صناعته فرصة محققة للتسجيل ولكن دفاع رين كان لها بالمرصاد، فضلًا عن تألق الحارس أمامه وتصديه لهدفين محققين.