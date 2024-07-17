"لن تصرف الانتباه عن الأغنية العنصرية" .. كوندي يواصل حربه ضد الهجمات الأرجنتينية

مؤلف أرجنتيني طالبه بالنزول من على عرش الأخلاق!

واصل جويل كوندي، مدافع برشلونة، حملته ضد الأغنية العنصرية التي تعرض لها مع زملائه في منتخب فرنسا خلال احتفالات لاعبي الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا.

ونشر إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، بثًا مباشرًا خلال الاحتفالات مع زملائه بعد الفوز على كولومبيا، وهم يرددون أغنية أطلقتها الجماهير عقب نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، تحمل بعض الشتائم لمنتخب الديوك ولاعبيه من أصحاب الأصول الأفريقية.

وكان كوندي من أوائل لاعبي فرنسا الذين هاجموا هذا التصرف، حيث نشر الأغنية في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، وعلق بكلمة "مؤسف" كما وضع علامة التقيؤ ووجه المهرج، مشبهًا لاعبي الأرجنتين بالمهرجين.

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واليوم، تعرض كوندي لهجوم أرجنتيني من نوع آخر، حيث أعاد الكاتب والمؤلف جوني فيرنانديز، نشر خبرًا قديمًا من صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يشير إلى اعتداء اللاعب الفرنسي على والدته، وعلق عليه بعبارة: "انزل من العرش الأخلاقي، لأن ذلك لا يناسبك.. أنت ضربت والدتك من قبل".

ولم يقف كوندي صامتًا أمام هذا الهجوم، حيث أعاد نشر تغريدة جوني فيرنانديز وعلق عليها من خلال حسابه، قائلًا: "لا يبدو لي من الذكاء أن تنشر مقالًا صحفيًا مليئًا بالمعلومات الكاذبة مرة أخرى لصرف الانتباه عن أغنية عنصرية".

يذكر أن إنزو فيرنانديز، كان قد نشر بيان اعتذار عبر حساباته الرسمية، قال فيه: "أريد أن أعتذر بصدق عن مقطع الفيديو، تضمنت الأغنية لغة مسيئة للغاية ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذه الكلمات".

وأضاف: "أنا أعارض التمييز بجميع أشكاله وأعتذر عن الوقوع في نشوة احتفالاتنا بكوبا أمريكا، هذا الفيديو، تلك اللحظة، تلك الكلمات (إنهم يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنجولا)، لا تعكس معتقداتي أو شخصيتي، أنا آسف جدًا".