الأعلى مشاهدة.. تعرف على عدد الملايين الذين شاهدوا هزيمة ريال مدريد!

جماهير الميرنجي كانت تمني نفسها بانتصار..

أصبح ديربي الكأس بين أتلتيكو وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، هو المضمون الأكثر مشاهدة في يوم المباراة التي انتهت بفوز الروخيبلانكوس 4-2 والوصول لربع نهائي المسابقة.

وتابع ما مجموعه 9 ملايين و188 ألف مشاهد المباراة خلال لحظة ما من ليلة المباراة التي استحوذت على 39.5٪ من مشاهدات الشبكات الرئيسة الناقلة لكأس ملك إسبانيا في أوروبا، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وكانت تلك اللحظة في تمام الساعة 11:17 مساء بالتوقيت المحلي، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق دييجو سيميوني في المباراة.

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وتابع ما يقرب من خمسة ملايين مشاهد في المتوسط وصول ديربي أتلتيكو مدريد-ريال مدريد في دور الـ16 من كأس الملك إلى شوطين إضافيين.

يذكر أن كأس ملك إسبانيا قد أقيمت قرعة ربع النهائي به وشهدت اصطدام أتلتيكو مدريد الذي أقصى ريال مدريد حامل اللقب بإشبيلية.

بينما سيمر برشلونة بمنعرج صعب أمام أتلتيك بيلباو على ملعب الأخير، ويلاقي سيلتا فيجو ريال سوسييداد، بينما يواجه جيرونا مضيفه ريال مايوركا.