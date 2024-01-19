الأعلى مشاهدة.. تعرف على عدد الملايين الذين شاهدوا هزيمة ريال مدريد!

أصبح ديربي الكأس بين أتلتيكو وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، هو المضمون الأكثر مشاهدة في يوم المباراة التي انتهت بفوز الروخيبلانكوس 4-2 والوصول لربع نهائي المسابقة.
وتابع ما مجموعه 9 ملايين و188 ألف مشاهد المباراة خلال لحظة ما من ليلة المباراة التي استحوذت على 39.5٪ من مشاهدات الشبكات الرئيسة الناقلة لكأس ملك إسبانيا في أوروبا، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.
وكانت تلك اللحظة في تمام الساعة 11:17 مساء بالتوقيت المحلي، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق دييجو سيميوني في المباراة.
وتابع ما يقرب من خمسة ملايين مشاهد في المتوسط
يذكر أن كأس ملك إسبانيا قد أقيمت قرعة ربع النهائي به وشهدت اصطدام أتلتيكو مدريد الذي أقصى ريال مدريد حامل اللقب بإشبيلية.
المباريات التالية
بينما سيمر برشلونة بمنعرج صعب أمام أتلتيك بيلباو على ملعب الأخير، ويلاقي سيلتا فيجو ريال سوسييداد، بينما يواجه جيرونا مضيفه ريال مايوركا.