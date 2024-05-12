"الأطفال يقولون الحقيقة" .. مبابي يطغى على احتفالات ريال مدريد بالليجا!

الصفقة تقترب

كان كيليان مبابي الحاضر الغائب الأبرز في احتفالات ريال مدريد صباح الأحد بالتتويج بلقب الدوري الإسباني بشوارع العاصمة الإسبانية.

وعقب انتصاره البارحة على غرناطة، بدأ الميرينجي مراسم احتفاله بلقب الليجا السادس والثلاثين بحضور عمدة ورئيسة بلدية مدريد، وجميع أعضاء النادي والفريق.

وكان النجم الفرنسي الذي أعلن رحيله رسمياً عن بي إس جي بنهاية الموسم، وسط تكهنات عن اتفاق مع ريال مدريد، محور حديث الجميع ضمن الاحتفالية.

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وتواجد العديد من الجمهور بأوشحة تحمل صورة مبابي، وعندما سأل رئيس الملكي فلورنتينو بيريز مجموعة من الأطفال من يريدون أن ينضم للفريق، ردوا جميعاً: "مبابي مبابي"، وسط ضحكات الرئيس.

إيزابيل أيوسو، رئيسة البلدية، علقت بدورها على الشائعات مبتسمة وقالت إنها لا تعرف شيئاً عن الصفقة، وحتى لو كانت تعرف لن تقول، بينما كان خوسيه ألميدا، المحافظ، أكثر صراحة وقال: "الأطفال أثناء مرور بيريز قالوا مبابي مبابي والأطفال دائماً يقولون الحقيقة".

يذكر أن الأنباء تشير إلى أن مدريد سيعلن رسمياً انضمام النجم الفرنسي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند بالأول من يونيو حتى لا يتشتت تفكير الفريق.